Задержан автор видео о "конфликте" на границе Казахстана и России

Стражи порядка задержали автора фейкового видео о конфликте на границе Казахстана и России. Об этом сообщается на официальной странице ДП Костанайской области в Facebook.

В ведомстве отметили, что в соцсетях распространили фейковое видео колонны военного транспорта с комментарием о якобы происходящем конфликте военнослужащих на границе в Костанайской области.

Сотрудники ДП региона при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 52-летнего жителя Костаная. Свою вину он признал.

"По данному факту начато досудебное расследование по п.3 ч.2 ст.274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций)", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России.

Однако в МВД заявили, что информация о провокации на границе в Костанайской области не соответствует действительности и является фейком.

На видео была запечатлена колонна автотранспорта Национальной гвардии, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах Костаная 8 сентября текущего года.

Добавим, что согласно п.3 ч.2 ст.274 УК РК распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.