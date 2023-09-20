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Задержан автор видео о "конфликте" на границе Казахстана и России

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Военная техника.
Военная техника. Кадр из видео: YouTube / БАСЕ

Стражи порядка задержали автора фейкового видео о конфликте на границе Казахстана и России. Об этом сообщается на официальной странице ДП Костанайской области в Facebook.

В ведомстве отметили, что в соцсетях распространили фейковое видео колонны военного транспорта с комментарием о якобы происходящем конфликте военнослужащих на границе в Костанайской области.

Сотрудники ДП региона при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 52-летнего жителя Костаная. Свою вину он признал.

"По данному факту начато досудебное расследование по п.3 ч.2 ст.274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций)", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого якобы запечатлены последствия конфликта между пограничниками Казахстана и России.

Однако в МВД заявили, что информация о провокации на границе в Костанайской области не соответствует действительности и является фейком.

На видео была запечатлена колонна автотранспорта Национальной гвардии, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах Костаная 8 сентября текущего года.

Добавим, что согласно п.3 ч.2 ст.274 УК РК распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037381-zaderzhan-avtor-video-o-konflikte-na-granitse-kazahstana-i-rossii/

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