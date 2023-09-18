Астанчанина избили возле дома и отобрали у него велосипед

43-летний астанчанин сообщил в полицию, что его избили возле дома, а также отобрали велосипед. Стражи порядка задержали подозреваемого, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщил пострадавший, инцидент произошел в ночное время по улице Ермека Серкебаева.

"Установлено, что мужчина ехал на велосипеде по дороге, когда столкнулся с парнем, который был в состоянии опьянения. Между ними вспыхнул конфликт, переросший в драку, в результате чего, потерпевший убежал", –рассказали в полиции.

Стражи порядка по "горячим следам" установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний житель столицы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 389 УК РК "Самоуправство". Полицейские также изъяли велосипед и вернули его владельцу.

Добавим, что, согласно статье 389 УК РК, самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере 80 МРП (276 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 80 часов, либо ареста на срок до 20 суток.

Максимальное наказание влечет лишение свободы на срок от трех до семи лет.