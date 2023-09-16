Операцию по задержанию иностранцев провели в Павлодаре

В Павлодаре полицейские провели операцию по задержанию предполагаемых наркосбытчиков, задержанными оказались иностранные граждане, об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры области.

"По результатам инициированных прокуратурой Павлодара оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции задержан гражданин Турции А. 1987 года рождения, у которого изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в ходе осмотра телефона задержанного установлены места 2 закладок, где изъяты 2 пакета с аналогичным веществом.

В доме задержанного в ходе обыска были изъяты упаковочный материал, аналогичный закладкам и пакет с веществом "мефедрон", что подтверждено экспертизой.

Данный факт зарегистрирован ЕРДР по статье 297 части 3. п.п.1,5 (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта аналогов психотропных веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору, посредством использования информационных ресурсов) УК РК.

С санкции следственного суда гражданин Турции арестован на 2 месяца. Также полицейские задержали его сообщника – им оказался гражданин России, который в настоящее время находится под стражей.

Наказание за изготовление, хранение и перевоз наркотиков в целях сбыта

Согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.Вторая часть статьи гласит, что те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.Согласно части 3 статьи 297 УК РК, деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.Сбыт или производство наркотиков преступной группой, а также сбыт запрещенных веществ в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.