Захват заложников в отделении Kaspi в Астане: что подсудимый рассказал на допросе

В СМУС Астаны продолжается судебный процесс по делу о захвате заложников в отделении Kaspi. Сегодня допросили подсудимого Алихана Мурадова, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале заседания адвокат подсудимого заявила о том, что один из потерпевших готов примириться с обвиняемым в части кражи сотового телефона. Защитник заявила ходатайство о том, чтобы Мурадова не привлекали к ответственности за примирением сторон.

Как рассказал сам обвиняемый, накануне происшествия он зашел в магазин, находящийся неподалеку от отделения Kaspi, где попросил зарядить телефон. В тот же день он планировал совершить нападение на отделение Kaspi. Однако тогда он ограничился лишь хищением телефона, который потом, по его словам, сдал в ломбард за приблизительную стоимость в 35 тысяч тенге.

Судья принял решение прекратить уголовное преследование Мурадова в части кражи сотового телефона.

Кроме того, адвокат предоставила характеристики на своего подзащитного от директора и классного руководителя школы, где учился подсудимый, а также от его соседей.

В документе говорится о том, что Мурадов характеризуется как дисциплинированный человек, спокойный, имеющий спокойный характер, который избегал конфликтных ситуаций, являлся тактичным, корректным, пользовался авторитетом, имел много друзей и являлся лидером.

"Был вежлив, дружелюбен, адекватно воспринимал критику и принимал меры к исправлению ситуации, был ответственным, склонности к противоправному поведению не имел, не употреблял алкогольные и наркотические средства, а к табакокурению относился отрицательно", - зачитала адвокат.

Также выяснилось, что подсудимый воспитывался в неполной семье. Кроме него мама воспитывала еще двоих дочерей и сына. Семья жила бедно и скромно, заявила адвокат. После школы подсудимый хотел учиться, но из-за болезни матери, которая впоследствии скончалась, у семьи не было денег.

Затем подсудимый озвучил хронологию произошедшего. По его словам, он планировал нападение 17 числа, но в отделении было много людей, которым он "не хотел причинить вред". Подсудимый сообщил, что приехал к часу дня, но видел, что в помещение заходят и выходят люди, и "дождался, пока все выйдут".

"Прям такой цели не было - захватить, но сначала хотел охранника захватить. Когда зашел в банк, увидел охранника пожилого возраста, начал говорить: "Делайте что я говорю - все будет нормально". Когда он вышел, я увидел, что он начал дрожать. Я попросил закрыть двери, он не мог найти ключи. Я не планировал захватить. Я хотел, чтобы они все вышли, но они напуганы были и попрятались. Я звал, чтобы они вышли, покинули помещение. Я хотел, чтобы они вышли. Они были напуганы", - говорит Мурадов.

Он отметил, что не знал, сколько человек находилось в помещении. В отделении он схватил девушку по имени Анастасия, по словам мужчины, она сидела спиной к нему.

"Я зашел в операционный зал, сотрудники сидели втроем. Я схватил Настю. Я думал, остальные убегать будут, не хотел за ним гоняться. Ее схватил, стал кричать. У меня зажигалка-пистолет была. В тот же день купил ее в супермаркете. Там есть отдел - всякие сувениры продаются. Я забил в интернете, где найти похожую на оружие, после чего направился туда, купил и поехал", - рассказал Мурадов.

Зайдя в служебное помещение, через камеру он увидел клиента. Уже позже, в процессе допроса, он узнал, что в здании было 7 человек.

"Я выдвигал в целом требования. Я требовал часть активов во все благотворительные фонды перевести. За 4-5 дней до этого умерла дочь друга, она болела. Решил пойти на поступок отчаяния. Был в депрессии два-три дня, тяжело перенес смерть дочки друга", - говорит подсудимый.

Кроме того, он рассказал о том, что обмотал вейп изолентой и добавил батарейки, чтобы сделать имитацию детонатора взрывного устройства. Также у него была сумка с зарядным устройством и кофтой.

Мужчина говорит, что выдвинул требования - перечислить часть активов перевести во все детские фонды, малоимущим, нуждающимся. Написать свои требования он попросил сотрудниц.

"Переговорщик показал, что якобы перевели деньги. Я засомневался. Я приблизительно понимал, что специально показывают, что якобы вот перевели. Для себя ничего не просил. Я думал, что перечислят 30-40 млн", - говорит Мурадов.

Он признался, что при себе у него был маленький нож, которым он планировал совершить суицид. Мурадов извинился и рассказал, что раскаялся.

"Я не хотел этого. Я предлагал выпить воды, постоянно успокаивал. Говорил: "Все нормально будет, все вернетесь домой". Я надеюсь, они подтвердят. У меня не было мысли кому-то вред причинить, только себе. Раскаиваюсь, конечно", - сообщил обвиняемый.

Кроме того, он признался, что употреблял мефедрон и алкоголь, когда узнал о смерти дочери друга.

В Астану мужчина приехал на заработки, но не смог устроиться на работу. Он также рассказал, что ему предлагали закрыть его кредит в 240 тысяч тенге, но Мурадов отказался.

Также он сообщил, что просил помочь с операцией сестры и продолжал требовать перевести деньги в фонды, а также просил привести к нему журналиста.

Однако одна из потерпевших заявила, что на самом деле подсудимый угрожал тем, что убьет заложницу, если "кто-то будет шевелиться". Девушка сообщила также, что он просил перевести не часть активов, а на самом деле - все.

Захват заложников в Астане

18 июня вооруженный мужчина взял в заложники людей в отделении Kaspi в Астане возле ТРЦ "Керуен". С ним начали переговоры, а жителей дома, где располагалось отделение, эвакуировали.

Через некоторое время его удалось задержать: здание банка силовики взяли штурмом.

Операцией по освобождению заложников руководил экс-глава МВД Марат Ахметжанов. По его словам, у захватчика были разные требования, в том числе он требовал перевести деньги на определенные счета и помочь его родным и близким.

Позже в УОЗ Астаны сообщили, что никто из освобожденных заложников не нуждался в госпитализации.

В конце августа в столице начался суд по делу о нападении на отделение Kaspi. На скамье подсудимых - гражданин Алихан Мурадов 1993 года рождения, уроженец Жамбылской области.

По словам прокурора, Мурадов до нападения на отделение Kaspi пытался совершить суицид, который не удался. Тогда мужчина решил напасть на отделение банка, где при захвате заложников рассчитывал, что будет застрелен.

Кроме того, Мурадов на судебном заседании попросил прощения у потерпевших.

Ранее в суде также показали, как происходил захват.