Бойцы спецназа задержали трех мужчин с крадеными ноутбуками и деньгами в Алматы
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В Алматы задержали троих мужчин – их подозревают по меньшей мере в шести квартирных кражах, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
Операцию по задержанию проводили сотрудники спецгруппы криминальной полиции и бойцы полицейского спецназа совместно с сотрудниками ПСН “Арлан”.
По данным полиции, троих задержанных мужчин подозревают в совершении по меньшей мере шести квартирных краж.
"Трое приезжих были задержаны сразу после совершения преступления. Из квартиры, что расположена в Ауэзовском районе, злоумышленники вынесли имущество на 1 млн тенге – два ноутбука и денежные средства. При задержании у подозреваемых кроме украденных вещей, сотрудники полиции изъяли отмычки с набором ключей, складной нож и электрошокер", – рассказал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.
Вещественные доказательства, по его словам, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.
Сейчас начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК.
"К слову, подозреваемые – гражданин К., 1993 года рождения, гражданин Ж., 1993 года рождения, и гражданин К., 1993 года рождения, – уже имели судимости за совершение аналогичных имущественных преступлений", – добавил полицейский.
Подчеркивается, что личности участников этого преступного трио будут проверены на причастность к другим возможным преступным эпизодам.
Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.
Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036769-boytsy-spetsnaza-zaderzhali-treh-muzhchin-s-kradenymi-noutbukami-i-dengami-v-almaty/