Бухгалтер детсада похитила 24 млн тенге, чтобы вылечить дочь-инвалида в Карагандинской области

В городе Каркаралинск Карагандинской области вынесли приговор бухгалтеру детского сада, похитившей 24 млн тенге. Женщина признала свою вину, передает телеканал "Астана".

Факт выявили следователи департамента экономических расследований Карагандинской области.

Согласно материалам дела, женщина два года переводила деньги на собственные счета. На суде она вину отрицать не стала и призналась, что пошла на преступление ради дочери с инвалидностью. Шестилетней девочке регулярно нужны были дорогостоящие консультации врачей и лекарства.

Суд учел все обстоятельства, и в итоге бухгалтера приговорили к шести годам тюрьмы. Но отбывать этот срок она будет только когда ее ребенку исполнится 11 лет.

Помимо этого, осужденной придется вернуть все похищенные средства.

"Установлено, что главным бухгалтером за период с 2021 по 2022 год осуществлялось хищение бюджетных средств путем необоснованного перечисления заработной платы, отпускных начислений на собственные карточные счета.

Приговором Каркаралинского районного суда Р. признана виновной с назначением ей наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии средней безопасности с отсрочкой отбывания наказания до 5 лет", - говорится в сообщении ДЭР по Карагандинской области.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества

Согласно статье 189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

– группой лиц по предварительному сговору;

– лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями 1-й или 2-й настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями 1-й, 2-й или 3-й настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или пожизненно.