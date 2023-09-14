Лошадей стоимостью свыше 43 млн тенге "угнали" у жителя ВКО (видео)

Более 50 лошадей пропали у хозяина крестьянского хозяйства. Ущерб составил свыше 43 миллионов тенге. Скот нашли у жителя области Абай, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, с заявлением о пропаже 54 лошадей в полицию Уланского района ВКО обратился родственник хозяина крестьянского хозяйства.

По словам мужчины, в промежутке с 23:00 до 06:00 с вольного выпаса одного из сел района неизвестный увел его табун лошадей, помеченных тавро (клеймом). У одной из кобыл на шее имелся GPS-трекер, посредством которого потерпевший проверил месторасположение животного, однако устройство находилось в отключенном состоянии.

Ущерб в итоге составил более 43 млн тенге. Для поиска скота полицейские задействовали вертолет и дрон.

"В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что кобылу с GPS-трекером убили выстрелом в голову", – говорится в публикации.

Также был задержан подозреваемый – 46-летний ранее судимый житель области Абай.

"При осмотре и обыске дома, где проживает подозреваемый, в базе для загона скота правоохранители изъяли вещественные доказательства", – сообщили в пресс-службе МВД.

Найденные полицией доказательства. Фото: polisia.kz

По данному факту ДП ВКО начато досудебное расследование по части 4 статьи 188-1 УК РК. Назначены судебные экспертизы, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Согласно части 4 статьи 188-1 УК, скотокрадство, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.