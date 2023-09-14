Массовая драка произошла на трассе в Астане: 17 подозреваемых задержала полиция

В Астане на Карагандинской трассе произошла драка. Стражи порядка задержали 17 предполагаемых участников инцидента, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, конфликт произошел в одном из ночных клубов Астаны между охранником и посетителем. Позже на канал 102 поступило сообщение, что на Карагандинской трассе вдоль дороги происходит групповая драка.

Полицейские, прибывшие на место инцидента, задержали 17 предполагаемых участников драки.

"Следствие установило, что в драке принимали участие охранники ночного клуба и посетители. Во время потасовки один из участников использовал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов", – говорится в сообщении.

Стражи порядка изъяли гладкоствольное ружье. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

В ведомстве добавили, что в настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников инцидента. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК.

"По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из участников драки", – отметили в полиции.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, вчера мы писали, что в Астане у одного из торговых домов произошла драка, в результате которой были повреждены машины. В полиции сообщили, что ищут участников происшествия.