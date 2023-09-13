Драку устроили возле ТД в Астане: участников ищет полиция

В Астане сегодня у одного из торговых домов произошла драка. Полицейские ищут участников происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

"13 сентября текущего года на канал 102 поступило сообщение о том, что возле ТД "Метро" происходит драка, повреждены автомашины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК (хулиганство). Принимаются меры к задержанию причастных лиц", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что иная информация по этому делу в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.