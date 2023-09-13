Драку устроили возле ТД в Астане: участников ищет полиция
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В Астане сегодня у одного из торговых домов произошла драка. Полицейские ищут участников происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.
"13 сентября текущего года на канал 102 поступило сообщение о том, что возле ТД "Метро" происходит драка, повреждены автомашины.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК (хулиганство). Принимаются меры к задержанию причастных лиц", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что иная информация по этому делу в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Добавим, что, согласно части 3 статьи 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036481-draku-ustroili-vozle-td-v-astane-uchastnikov-ischet-politsiya/