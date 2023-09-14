Женщину с самодельным ножом задержали у роддома в Семее

В Семее около Перинатального центра стражи порядка задержали женщину, в руках которой был нож, передает ДП Абайской области в своем официальном Instagram-аккаунте.

По информации ведомства, двое полицейских производили обход административного участка, где около здания Перинатального центра заметили женщину, в руках которой находился нож.

"С целью сохранения спокойствия граждан и соблюдения общественного порядка, полицейские задержали 34-летнюю гражданку и доставили ее в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ДП региона, согласно заключению эксперта, нож, который был изъят у женщины, является холодным оружием колющего действия, изготовленным самодельным способом.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Добавим, что, согласно статье 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 180 часов, либо ареста на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.