Замглавы управления культуры осудили в Шымкенте

Закончен судебный процесс в отношении экс-заместителя руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Демеугали Бакова, признанного виновным в присвоении бюджетных средств и халатности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Вместе с чиновником на скамье подсудимых оказалась и частная предпринимательница, которую обвинили в подделке отчетности по программе Аrtsport.

Как указывается в приговоре суда, в 2022 году Демеугали Баков при соучастии бизнесвумен совершил присвоение или растрату бюджетных средств, выделенных по программе Аrtsport.

В частности, следствие выявило три факта незаконного перечисления денег в кружки и секции, которые в действительности бездействовали либо завышали количество воспитанников. Таким образом государству был причинен ущерб на сумму около 5 млн тенге.

Подсудимый вину не признал, утверждая, что лишь выполнял указания руководства.

Однако его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждениях УИС средней безопасности. Предпринимательница получила такой же срок ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По информации официального сайта Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента, Демеугали Баков родился 6 декабря 1976 года. У него три высших образования.

Трудовую деятельность начал в 1997 году главой фермерского хозяйства "Каскасу" Южно-Казахстанской области. Затем работал в государственных органах региона и Шымкента, а также возглавлял Управление предпринимательства и сельского хозяйства Мангистауской области.

В апреле 2021 года стал заместителем руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что в Шымкенте проводится расследование в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов, а также других должностных лиц.

В Антикоре сообщили, что чиновники через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу Аrtsport.

На тот момент в производстве находились два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков на сумму порядка 10 млн тенге.

Дополнительно проверялись аналогичные факты возможного присвоения бюджетных средств. При этом руководитель Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента с санкции суда был помещен под стражу.