Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Замглавы управления культуры осудили в Шымкенте

Опубликовано:

Демеугали Баков
Демеугали Баков. Фото: gov.kz

Закончен судебный процесс в отношении экс-заместителя руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Демеугали Бакова, признанного виновным в присвоении бюджетных средств и халатности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Вместе с чиновником на скамье подсудимых оказалась и частная предпринимательница, которую обвинили в подделке отчетности по программе Аrtsport.

Как указывается в приговоре суда, в 2022 году Демеугали Баков при соучастии бизнесвумен совершил присвоение или растрату бюджетных средств, выделенных по программе Аrtsport.

В частности, следствие выявило три факта незаконного перечисления денег в кружки и секции, которые в действительности бездействовали либо завышали количество воспитанников. Таким образом государству был причинен ущерб на сумму около 5 млн тенге.

Подсудимый вину не признал, утверждая, что лишь выполнял указания руководства.

Однако его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждениях УИС средней безопасности. Предпринимательница получила такой же срок ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По информации официального сайта Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента, Демеугали Баков родился 6 декабря 1976 года. У него три высших образования.

Трудовую деятельность начал в 1997 году главой фермерского хозяйства "Каскасу" Южно-Казахстанской области. Затем работал в государственных органах региона и Шымкента, а также возглавлял Управление предпринимательства и сельского хозяйства Мангистауской области.

В апреле 2021 года стал заместителем руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.

Напомним, в июле 2022 года стало известно, что в Шымкенте проводится расследование в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов, а также других должностных лиц.

В Антикоре сообщили, что чиновники через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу Аrtsport.

На тот момент в производстве находились два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков на сумму порядка 10 млн тенге.

Дополнительно проверялись аналогичные факты возможного присвоения бюджетных средств. При этом руководитель Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента с санкции суда был помещен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036473-zamglavy-upravleniya-kultury-osudili-v-shymkente/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.