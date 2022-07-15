Антикор пресек факты хищений на платформе Аrtsport

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Шымкенте проводится расследование в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов, а также других должностных лиц. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, чиновники в текущем году через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу Аrtsport.

В настоящее время в производстве находятся два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков в информационной системе Аrtsport на сумму порядка 10 млн тенге.

"Всего в рамках спортивного государственного заказа в 2022 году Шымкенту выделено 2,3 миллиарда тенге. Дополнительно проверяются аналогичные факты присвоения бюджетных средств", - отметили в Антикоррупционной службе.

С санкции суда руководитель управления культуры, развития языков и архивов находится под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978686-antikor-presek-fakty-hischeniy-na-platforme-artsport/