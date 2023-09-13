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Обещал земельные участки в любом районе Алматы: мужчину заподозрили в присвоении 65 млн тенге

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Решетка с замком и полицейский
Решетка. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанца заподозрили в мошенничестве. По версии полиции, он предлагал оформить участки и недвижимость, заработав на этом более 65 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полицейские Алматы задержали 55-летнего уроженца Туркестанской области по подозрению в совершении ряда мошенничеств в особо крупном размере. Его водворили в изолятор временного содержания.

По информации МВД, общий материальный ущерб, причиненный пяти потерпевшим, составил более 65 млн тенге.

"В ходе следствия установлено, что мужчина входил в доверие к малознакомым и предлагал оформить земельные участки, недвижимость, узаконить их и получить государственные акты на земельные участки в любом районе Алматы.

Подозреваемый брал первоначальный взнос, сумма которого варьировалась в зависимости от “услуги”, а затем исчезал с деньгами клиента. На данный момент с заявлением в наше подразделение обратились пять человек", — сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Полицейские не исключают, что фигурант может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в других районах города. Поэтому призывают граждан, опознавших его, позвонить по телефонам: 8 705 555 77 63 и 8 778 591 91 35.

Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Ранее житель Алматы заплатил деньги за то, чтобы получить жилье по госпрограмме, но был обманут. Подозреваемой оказалась женщина, по версии полиции, – выдававшая себя за сотрудника правоохранительного блока.

Добавим, согласно статье 190 УК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн етнге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 7 лет;
  • либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036461-obeschal-zemelnye-uchastki-v-lyubom-rayone-almaty-muzhchinu-zapodozrili-v-prisvoenii-65-mln-tenge/

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