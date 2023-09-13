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До 10 лет тюрьмы грозит жителю ВКО за попытку незаконного провоза рыбы на 50 млн тенге

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Мешки с рыбой
Мешки с рыбой. Фото: astanatv.kz

Стражи порядка обнаружили крупную партию контрабандной рыбы в машине жителя ВКО. Теперь мужчине может грозить тюремный срок, передает телеканал "Астана".

Семь тонн контрабандной рыбы обнаружили стражи порядка при досмотре грузовика на трассе "Омск – Майкапчагай". По данным телеканала, груз пытался провести в Усть-Каменогорск житель одного из сел региона.

"В машине лежали 280 мешков с судаком на 50 млн тенге. Но документов на них не было. Полицейские не исключают, что рыбу хотели вывезти по поддельным накладным в Россию. Сейчас идет следствие, которое установит, где выловили речных обитателей. Выясняют также, кто был заказчиком и где пункт назначения браконьерского улова", – говорится в материале.

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО, сейчас проводится досудебное расследование по части 4 статьи 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений".

Данная статья влечет лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что согласно статье 335 УК РК, незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, если это деяние совершено:

  • с причинением значительного ущерба;
  • с применением взрывчатых или химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления рыбных ресурсов и других водных животных и растений, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

А если это же деяние было совершено неоднократно, штраф увеличится до 4 тыс. МРП. Также наказанием могут служить исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование, в том числе осетровых видов рыб;
  • на нерестилищах, в местах размножения других водных животных или на миграционных путях к ним;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • с применением самоходного транспортного плавающего средства;
  • на особо охраняемых природных территориях и на территориях с чрезвычайной экологической ситуацией, –

наказываются штрафом в размере до 6 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 3 до 6 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

А согласно части 4, о которой шла речь выше, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

  • с причинением крупного ущерба;
  • преступной группой;
  • лицом, лишенным права заниматься деятельностью по добыче рыбных ресурсов, других водных животных или растений, –

наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036358-do-10-let-tyurmy-grozit-zhitelyu-vko-za-popytku-nezakonnogo-provoza-ryby-na-50-mln-tenge/

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