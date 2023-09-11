Полицейскому назначили тюремный срок и лишили звания полковника в Кокшетау

В Кокшетау вынесли приговор двоим полицейским. Одного из них оправдали, а другому назначили тюремный срок за покушение на получение взятки, сообщается на официальном сайте суда Акмолинской области.

На скамье подсудимых оказались сотрудники полиции А. и И.

Сообщается, что органами уголовного преследования А. обвинялся:

в злоупотреблении своими полномочиями, повлекшим причинение государству ущерба в сумме более 1,5 млн тенге;

в превышении должностных полномочий и получении незаконного материального вознаграждения.

"По версии обвинения, сотрудники конвойной службы по приказу А. не выезжали в командировки в другие населенные пункты, однако полученные денежные средства передавали ему, которые он использовал в своих целях", – говорится в сообщении суда.

При этом И., по мнению следствия, обвинялся в пособничестве в совершении А. превышения должностных полномочий.

"Судом установлено, что сотрудники действительно не выезжали в командировку, но деньги передавали другому лицу, который потратил их на ставки в букмекерской конторе, о чем участники процесса умолчали при проведении предварительного следствия. Вина А., в части присвоения бюджетных средств (командировочных), не подтвердилась, поэтому он оправдан в этой части", – отметили представители органа.

Однако было установлено, что А. за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий, покушался на получение вознаграждения от предпринимателя. Его действия были пресечены правоохранителями.

Так, действия А. были переквалифицированы со ст.362 ч.4 п.3 УК (превышение должностных полномочий) на ст.24 ч.3, ст.366 ч.2 УК (покушение на получение взятки).

"При назначении наказания, суд учел смягчающие обстоятельства у А. как наличие малолетнего ребенка, а также отягчающие – как совершение правонарушения лицом, нарушившим присягу", – добавили в суде.

Тем не менее суду не были представлены доказательства, что И. состоял в сговоре с А. на получение материального вознаграждения.

В итоге суд вынес приговор:

И. был оправдан за отсутствием события совершения преступления;

А. – осужден за покушение на получение взятки (ст.24 ч.3, ст.366 ч.2 УК) к 2 годам 2 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с лишением специального звания "полковник полиции".

Приговор не вступил в законную силу.

"Суд вынес частные постановления в адрес прокуратуры, ДКНБ и ДП области за отсутствие должного контроля над подчиненными, что привело к совершению уголовного правонарушения, дачу заведомо ложных показаний свидетелями, участие в азартных играх госслужащих", – заявили представители суда.

Отметим, что получение и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане.

Так, в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки прописано в 367 статье Уголовного кодекса РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.