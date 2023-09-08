На алматинцев ночью нападали в парках и отбирали у них смартфоны

На жителей Алматы нападали поздно ночью в парке и отбирали у них смартфоны. Стражи порядка задержали подозреваемых, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Подозреваемыми оказались двое жителей Алматинской области 1996 и 1999 годов рождения. Один из них ранее был судим за совершение разбойного нападения и грабежа.

"Злоумышленники поздно ночью на территории парка нападали на прохожих, преимущественно, юношей и отбирали у них телефоны", – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 УК РК.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Как сообщили в полиции, подозреваемых взяли под стражу.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Добавим, что, согласно части 2 статьи 191 УК РК, грабеж, совершенный:

с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее житель Астаны сообщил полиции, что стал жертвой ограбления с ножом со стороны некоего человека, одетого в медицинскую форму.