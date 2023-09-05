Спецоперацию провели полицейские в Алматы

Задержание подозреваемых. Фото: polisia.kz

В Алматы во время спецоперации задержали группу людей, подозреваемых в сбыте наркотического средства – кокаина, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы при координации прокуратуры города пресечена противоправная деятельность преступной группы, участники которой длительное время занимались сбытом кокаина", – говорится в публикации.

В ходе спецоперации криминальная деятельность, как сообщается, была полностью задокументирована – добыты доказательства возможной причастности подозреваемых к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Также при задержании был изъят кокаин. Всего подозреваемых пятеро, двое – предполагаемый организатор и активный участник преступной группы – водворены в ИВС.

В настоящее время досудебное расследование проводится по части 3 статьи 297 УК РК.

Согласно части 3 данной статьи УК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035332-spetsoperatsiyu-proveli-politseyskie-v-almaty/