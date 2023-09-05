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Экстремальную езду на дорогах Алматы заснял 18-летний парень на видео

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Водитель сидит за рулем машины
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

18-летнего жителя Алматы наказали за нарушение правил дорожного движения. В его отношении составили семь протоколов, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

18-летнего нарушителя вычислили по видео, опубликованном в соцсетях. В результате гражданин 2005 года рождения был задержан.

Так, в его отношении возбудили административное производство по следующим составам правонарушений:

  • пять протоколов по части 1 статьи 601 КоАП;
  • по части 1 статьи 606 КоАП;
  • по части 1 статьи 595 КоАП РК.

С молодым человеком провели профилактическую беседу.

Согласно части 1 стать 601 КоАП, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере 3 МРП (чуть более 10 тыс. тенге).

В соответствии с частью 1 статьи 606 КоАП нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Согласно части 1 статьи 595 КоАП, невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечет штраф в размере 5 МРП (чуть более 17 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035301-ekstremalnuyu-ezdu-na-dorogah-almaty-zasnyal-19-letniy-paren-na-video/

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