Нелегалов из Индии выявили в такси в ЗКО, теперь их ждет суд

Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Нелегальных иностранцев стражи порядка выявили в такси на трассе Самара – Шымкент. При проверке документов выяснилось, что они являются гражданами Индии, передает "Мой город".

Сообщается, что иностранцы ехали в Атырау.

"Они нарушили миграционное законодательство. В отношении них составили административные протоколы по статье. Материалы направили в суд", – сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

Добавим, что за нарушение статьи 517 КоАП РК, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, предусмотрено минимальное наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (51750 тенге) либо административное выдворение за пределы РК.

Максимальное наказание – административный арест до 15 суток с административным выдворением за пределы РК.

Напомним, в начале августа в ходе локальных рейдов в Алматы стражи порядка выявили нелегалов из Африки – 11 человек проживали в нашей стране незаконно.

Также полицейские выявили приезжих из Нигерии на хозяйственном производстве Алматы – их привлекли к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035087-nelegalov-iz-indii-vyyavili-v-taksi-v-zko-teper-ih-zhdet-sud/