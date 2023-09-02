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Одна минута разговора по телефону стоила акмолинцу 2 млн тенге

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Мужчина с телефоном в руках
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Акмолинец после разговора с неизвестным по телефону понял, что его обманули, включил режим "полета", но все равно оказался должен по кредиту более 2 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 29 августа в отдел полиции Жаркаинского района поступило заявление от местного жителя 1964 года рождения о факте мошенничества.

Потерпевший пояснил, что 16 августа на его мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись работником банка, убедил, что для обеспечения безопасности его счета необходимо скачать программу удаленного доступа RustDesk.

В результате после установки приложения мужчина осознал, что на другом конце провода находится мошенник и включил режим "полета". Однако после отключения данного режима обнаружил оповещение о графике погашения кредита на сумму 2 млн 83 тыс. тенге.

По словам заявителя, в общей сложности телефонный разговор между ним и злоумышленником длился около 1 минуты.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество).

Полицейские призвали казахстанцев быть внимательными и не поддаваться на уловки аферистов.

"Помните, что банковские работники не звонят через мессенджеры, не просят установить на ваш телефон приложения удаленного доступа, не требуют пароли и коды к вашим аккаунтам и банковским картам. Если вам позвонили с подобным предложением, немедленно завершите разговор", - обратились в ДП Акмолинской области.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034975-odna-minuta-razgovora-po-telefonu-stoila-akmolintsu-2-mln-tenge/

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