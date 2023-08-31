Высокопоставленного чиновника в области Жетісу подозревают в коррупции (видео)

Следственные действия. Кадр из видео: t.me/antikornews

В области Жетісу пресечена противоправная деятельность руководителя областного департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, передает официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Чиновник подозревается в получении на системной основе взяток от предпринимателей за общее покровительство их деятельности по оказанию медицинских услуг и выдачу соответствующих лицензий.

Досудебное расследование продолжается.

"Итоговое решение в отношении руководителя департамента и взяткодателей будет принято судом.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - отметили в Антикоре.

Напомним, ранее сообщалось, что заместителя руководителя инспекции транспортного контроля области Жетісу также подозревают в коррупции.

"При посредничестве своего доверенного лица он на системной основе получал от предпринимателей взятки за беспрепятственное передвижение грузового транспорта на территории области. Сумма ежемесячного вознаграждения составляла 50 000 тенге за 1 автомашину", - рассказали в Антикоре.

С санкции суда подозреваемый был заключен под стражу. Досудебное расследование в отношении него продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034677-esche-odnogo-vysokopostavlennogo-chinovnika-v-oblasti-zhetisu-podozrevayut-v-korruptsii/