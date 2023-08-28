На 500 тыс. тенге оштрафовали участников свадебного кортежа в Актобе (видео)

Авто из свадебного кортежа. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Актобе водителей четырех машин в составе свадебного кортежа оштрафовали за нарушение правил дорожного движения, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

"Камеры ЦОУ зафиксировали нарушения ПДД автомашинами Lexus 570, Toyota Prado, Lada Priora и Huindai в составе свадебного кортежа", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, водители авто привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 593, по части 1 статьи 601 КоАП, по статье 230, по части 2 статьи 590, по части 7 статьи 590, статье 612, статье 602, статье 614 и статье 606 КоАП.

Транспорт был водворен на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на сумму около 500 тысяч тенге.

Добавим, что, согласно статье 230 КоАП РК, минимальное наказание за нарушение законодательства РК об обязательном страховании предусматривает штраф на юридическое лицо в размере 300 МРП (более 1 млн тенге), максимальное – штраф на юридических лиц в размере 100% от суммы страховых премий по договорам страхования, но не более 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге).

Согласно части 2 статьи 590 КоАП РК, управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке, влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

При этом часть 7 этой же статьи гласит, что управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП (51750 тенге).

Также, согласно части 2 статьи 593 КоАП РК, несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет штраф в размере 5 МРП (17250 тенге).

Нарушение части 1 статьи 601 КоАП РК, а именно несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, влечет штраф в размере 3 МРП (10350 тенге).

Кроме того, за нарушение статьи 602 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации) предусмотрено максимальное наказание штрафа в размере 7 МРП (24150 тенге).

Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки (статья 606 КоАП РК) влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге) либо лишение права управления транспортным средством на срок шесть месяцев, в случае, если действие было совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Согласно статье 612 КоАП РК, управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления влечет максимальное наказание в виде штрафа в размере 70 МРП (241500 тенге).

А умышленное создание препятствий для движения транспортных средств (статья 614 КоАП РК) влечет штраф на физических лиц в размере 3 МРП (10350 тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (34500 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034286-na-500-mln-tenge-oshtrafovali-uchastnikov-svadebnogo-kortezha-v-aktobe-video/