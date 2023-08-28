Спрятал 250 тыс. долларов в навозе: мужчину задержали за кражу сейфа в Алматы

Изъятые деньги. Фото: polisia.kz

Жителя Алматинской области подозревают в краже сейфа с крупной суммой денег из дома алматинского предпринимателя, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сотрудниками полиции Медеуского района Алматы по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний житель Алматинской области.

Начальник районного УП Ильяс Омирсериков рассказал подробности.

"Гражданин И., 1989 года рождения, путем отжима окна, проник в чужой частный дом, откуда тайно похитил сейф с крупной суммой денег. В момент кражи хозяева дома отсутствовали, за несколько дней до этого они уехали в отпуск. По словам главы семейства, он является частным предпринимателем. В сейфе у него хранились 250 тысяч долларов США", - сообщил он.

Отмечается, что похищенные деньги подозреваемый спрятал среди навоза.

Вещественные доказательства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Иная информация, как добавили в полиции, в интересах следствия не подлежит разглашению.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034210-spryatal-250-tys-dollarov-v-navoze-muzhchinu-zaderzhali-za-krazhu-seyfa-v-almaty/