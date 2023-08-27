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Видео с задержанием мужчины у авто в центре Алматы прокомментировали в полиции

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Момент задержания
Момент задержания. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В соцсетях появилось видео с задержанием мужчины у черного авто в центре Алматы. Инцидент прокомментировало МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

В Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появилось видео, судя по кадрам которого, стражи порядка задерживают мужчину у черного внедорожника. Инцидент происходит в центре Алматы у одного из заведений общественного питания.

По информации ДП города Алматы, полицейские при содействии спецназа задержали подозреваемого в мошенничестве.

"Сотрудниками управления полиции Наурызбайского района при содействии полицейского спецназа по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК РК, задержан гражданин Ч. 1971 года рождения", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что для проведения следственных действий подозреваемый доставлен в УП Наурызбайского района. Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Добавим, что, согласно части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034137-video-s-zaderzhaniem-muzhchiny-u-avto-v-tsentre-almaty-prokommentirovali-v-politsii/

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