Больше 3 млн тенге лишился астанчанин в попытке получить жилье по госпрограмме

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Житель Астаны отдал более трех миллионов тенге в надежде получить квартиру по госпрограмме, но был обманут. Подозреваемую установили, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полицейские района Сарыарка установили 44-летнюю астанчанку, подозреваемую в серии мошенничеств.

"Женщина за денежное вознаграждение обещала желающим содействие в получении жилья по госпрограмме. Убедить граждан ей удалось рассказами о “связях”, с помощью которых удастся получить квартиру", – говорится в сообщении.

Одним из потерпевших оказался мужчина, который заплатил 3 млн 450 тыс. тенге – он надеялся получить жилье по госпрограмме.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Полиция выявляет других возможных пострадавших.

Ранее такая же ситуация произошла в Алматы – подозреваемая, по версии полиции, представлялась сотрудником правоохранительного блока и обещала квартиры по госпрограмме.

Согласно статье 190 УК, максимальное наказание за мошенничество – лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033978-bolshe-3-mln-tenge-lishilsya-astanchanin-v-popytke-poluchit-zhile-po-gosprogramme/