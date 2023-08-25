Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Больше 3 млн тенге лишился астанчанин в попытке получить жилье по госпрограмме

Опубликовано:

Парень облокотил голову на спинку дивана
Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Астаны отдал более трех миллионов тенге в надежде получить квартиру по госпрограмме, но был обманут. Подозреваемую установили, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полицейские района Сарыарка установили 44-летнюю астанчанку, подозреваемую в серии мошенничеств.

"Женщина за денежное вознаграждение обещала желающим содействие в получении жилья по госпрограмме. Убедить граждан ей удалось рассказами о “связях”, с помощью которых удастся получить квартиру", – говорится в сообщении.

Одним из потерпевших оказался мужчина, который заплатил 3 млн 450 тыс. тенге – он надеялся получить жилье по госпрограмме.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Полиция выявляет других возможных пострадавших.

Ранее такая же ситуация произошла в Алматы – подозреваемая, по версии полиции, представлялась сотрудником правоохранительного блока и обещала квартиры по госпрограмме.

Согласно статье 190 УК, максимальное наказание за мошенничество – лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033978-bolshe-3-mln-tenge-lishilsya-astanchanin-v-popytke-poluchit-zhile-po-gosprogramme/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.