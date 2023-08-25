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Пожарное оборудование незаконно продавали в Астане

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Пожарный рукав
Пожарный рукав. Иллюстративное фото: DiMaggio / Kalish / Getty Images

Жителя Астаны заподозрили в краже, а затем в продаже нескольких пожарных рукавов на рынке. По данному факту в полиции начали расследование, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сотрудники полиции УП района Есиль департамента полиции Астаны установили 33-летнего подозреваемого в краже пожарных рукавов.

"В ходе расследования выяснилось, что в ночное время мужчина проник в подъезд жилого дома по улице Мухамедханова. Поднявшись на этажи и убедившись, что поблизости никого нет, он вытащил пожарные рукава, хранившиеся в шкафчике", – говорится в публикации.

Сообщается, что из шкафчика вынесли 9 рукавов.

"Как пояснил мужчина, похищенное он сбывал на рынке", – рассказали в пресс-службе МВД.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Кроме того, проверяется причастность подозреваемого к другим возможным аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Согласно статье 188 УК, максимальное наказание за кражу – лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033972-pozharnoe-oborudovanie-nezakonno-prodavali-v-astane/

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