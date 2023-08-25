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Обыски с участием спецназа провели в Семее

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Деньги пересчитывают в ходе обысков в Семее
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В области Абай пресечена деятельность незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской конторы с названием "Sport Bar". Об этом сообщает сегодня официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как рассказали в ведомстве, в рамках ОПМ "STOP игра" совместно с подразделением спецназначения "Арлан" ДП области Абай по двум адресам в Семее изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и другое.

"Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору", - отметили в АФМ.

Иную информацию в порядке ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Как добавили в АФМ, из Закона РК "Об игорном бизнесе" следует, что кассы букмекерских контор и тотализаторов, принимающие и выдающие наличные средства, подлежат размещению исключительно на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в курортной зоне Боровое Акмолинской области.

Наказание за организацию незаконного игорного бизнеса в Казахстане

Согласно ст.307 УК РК:

1. Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх;

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) с извлечением дохода в крупном размере; 

4) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) преступной группой; 

2) с извлечением дохода в особо крупном размере; 

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), лишением свободы на тот же срок либо штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы полученного дохода, с конфискацией имущества, пунктом 3), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033918-obyski-s-uchastiem-spetsnaza-proveli-v-semee/

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