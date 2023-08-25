"Представился сотрудником Нацбанка": кредит в 6,3 млн тенге обманом оформили на казахстанца

Мужчина говорит по телефону. Иллюстративное фото: pxhere.com

На жителя Атырауской области обманом оформили кредит на крупную сумму денег. Подозреваемым оказался гражданин Таджикистана, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

23 июня 30-летнему жителю Курмангазинского района Атырауской области поступил звонок от мужчины, выдавшегося себя за сотрудника Нацбанка. В результате на казахстанца был оформлен кредит в 6,3 млн тенге.

Подозреваемым оказался 35-летний гражданин Таджикистана. В ходе расследования ему запретили въезд и выезд из Казахстана, в результате чего его удалось задержать в аэропорту Шымкента.

На данный момент подозреваемый содержится под стражей. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.

В соответствии со статьей 201 УПК иная информация не подлежит опубликованию.

Согласно части 3 статьи 190 УК, мошенничество наказывается ограничением либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также у лица конфискуют имущество и могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033901-predstavilsya-sotrudnikom-natsbanka-kredit-v-63-mln-tenge-obmanom-oformili-na-kazahstantsa/