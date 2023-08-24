Кража школьной формы попала на камеры в ТРЦ в Актобе

Рубашки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Актобе заявила, что неизвестные украли у нее пакет со школьной формой во время пребывания в ТРЦ. Подозреваемую нашли по камерам, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

С заявлением о пропаже пакета со школьной формой в одном из ТРЦ обратилась в полицию 64-летняя жительница Актобе. По ее словам, кража одежды была совершена неизвестным лицом днем 22 августа в столовой центра. Сумма ущерба составила 37 тысяч тенге.

"Полицейскими с помощью камер установлена личность подозреваемой. Злоумышленницей оказалась 29-летняя актюбинка. Она решила пообедать и краем глаза заметила за соседним столиком пакет, при выходе решила прихватить его с собой", – говорится в публикации.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК.

Согласно части 1 данной статьи, кража наказывается:

штрафом в размере до тысячи МРП (3,4 млн тенге); либо исправительными работами в том же размере; либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов; либо ограничением или лишение свободы на срок до 3 лет;

Также у лица могут конфисковать имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033875-krazha-shkolnoy-formy-popala-na-kamery-v-trts-v-aktobe/