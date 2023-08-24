Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кража школьной формы попала на камеры в ТРЦ в Актобе

Опубликовано:

Школьная форма
Рубашки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Актобе заявила, что неизвестные украли у нее пакет со школьной формой во время пребывания в ТРЦ. Подозреваемую нашли по камерам, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

С заявлением о пропаже пакета со школьной формой в одном из ТРЦ обратилась в полицию 64-летняя жительница Актобе. По ее словам, кража одежды была совершена неизвестным лицом днем 22 августа в столовой центра. Сумма ущерба составила 37 тысяч тенге.

"Полицейскими с помощью камер установлена личность подозреваемой. Злоумышленницей оказалась 29-летняя актюбинка. Она решила пообедать и краем глаза заметила за соседним столиком пакет, при выходе решила прихватить его с собой", – говорится в публикации.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК.

Согласно части 1 данной статьи, кража наказывается:

  1. штрафом в размере до тысячи МРП (3,4 млн тенге);
  2. либо исправительными работами в том же размере;
  3. либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
  4. либо ограничением или лишение свободы на срок до 3 лет;

Также у лица могут конфисковать имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033875-krazha-shkolnoy-formy-popala-na-kamery-v-trts-v-aktobe/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.