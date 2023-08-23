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АФМ разыскивает бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак"

Опубликовано:

Руслан Сагымбеков
Руслан Сагымбеков. Фото: qamqor.gov.kz

Бывшего топ-менеджера " КазТрансГаз Аймак" Руслана Сагымбекова разыскивает ДЭР по Алматы АФМ РК, об этом сообщается на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

С 20 июля текущего года он находится в розыске. Инициатором является прокуратура. В картотеке указано, что органом, который ведет розыск, является департамент экономических расследований по городу Алматы АФМ РК.

Сведения о розыске
Розыск. Скриншот с сайта: qamqor.gov.kz

В пресс-службе ДЭР Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в настоящее время уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой при Главной транспортной прокуратуре.

По информации KASE, Руслан Сагымбеков в свое время занимал в АО "КазТрансГаз Аймак" должности управляющего директора, а также советника генерального директора, был членом правления.

По информации online.zakon.kz, в АО "КазТрансГаз Аймак" он работал с 2010 года - свой путь в компании начал с должности главного менеджера департамента инвестиционной политики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033693-afm-razyskivaet-byvshego-top-menedzhera-kaztransgaz-aymak/

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