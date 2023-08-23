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"Направлялись в страны Евросоюза": КНБ задержал 9 иностранцев

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Задержание в ЗКО
Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

В Западно-Казахстанской области задержаны иностранцы, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, передает сегодня официальный Telegram-канал Комитета национальной безопасности РК.

По информации ведомства, 11 августа военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы 9 иностранцами в обход установленных пунктов пропуска.

"По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза", - рассказали в КНБ.

В итоге 17 августа судом Бурлинского района нарушители привлечены к ответственности в соответствии с ч.2 ст.514 КоАП РК.

В ведомстве добавили, что с начала 2023 года на территории ЗКО за нарушение порядка пересечения государственной границы задержаны 110 иностранцев.

Отметим, что согласно ч.2 ст.514 КоАП РК нарушение режима государственной границы РК, выразившееся в несоблюдении установленного порядка пересечения государственной границы РК, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, совершенное иностранцем или лицом без гражданства, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (69 тыс. тенге) с конфискацией транспортных средств и иных предметов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или административный арест на срок до десяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. 

Напомним, 4 августа пограничниками Департамента ПС КНБ по Западно-Казахстанской области также были задержаны пятеро иностранцев при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска на территорию Российской Федерации.

В КНБ отметили, что данные лица прибыли в нашу страну авиасообщением в качестве туристов. По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033578-napravlyalis-v-strany-evrosoyuza-knb-zaderzhal-9-inostrantsev/

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