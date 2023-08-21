Подростковая преступность резко начала расти в Казахстане

Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

Старший инспектор по особым поручениям Комитета адмполиции Лейла Алипбаева на брифинге МВД озвучила актуальную статистику по подростковой преступности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила Алипбаева, последние пять лет в Казахстане отмечалось ежегодное снижение подростковой преступности.

"Начиная с 2018 года, количество таких преступлений снизилось почти наполовину. Но по итогам семи месяцев текущего года подростковая преступность увеличилась на 11%", - заявила она.

По данным МВД, несовершеннолетние в основном совершают кражи, мелкие хищения, грабежи и хулиганства.

"Наиболее характерной причиной их совершения является отсутствие должного контроля за поведением детей со стороны родителей. Зачастую подростки задерживаются за нахождение вне жилых помещений и в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей.

С начала года к административной ответственности уже привлечено свыше 64 тыс. родителей. За допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время привлечены к ответственности порядка 1,5 тыс. предпринимателей", - отметила спикер.

За этот же период, по ее словам, более 2,5 тыс. безнадзорных подростков доставлены в центры адаптации несовершеннолетних.

При этом за неисполнение обязанностей по воспитанию детей в 2023 году к административной ответственности привлечено более 6 тыс. родителей.

В завершение она напомнила, что за любое противоправное деяние предусмотрена законодательная ответственность.

"Согласно действующим законам, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 16-летнего возраста. При этом за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений (убийство, изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, кража, разбой, вымогательство, грабеж, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах и др.) уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста", - напомнила Алипбаева.

Административной ответственности подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста.

Отметим, что согласно статье 132 КоАП РК допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей в ночное время, то есть с 22:00 до 06:00, влечет штраф в размере от 10 (34 тыс. тенге) до 50 МРП (175 тыс. тенге).

А согласно статье 127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге).

Деяние, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033273-podrostkovaya-prestupnost-rezko-nachala-rasti-v-kazahstane/