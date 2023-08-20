Пять уголовных дел завели на жителя Байконура за фейковые онлайн-переводы

Смартфон и банковская карта. Иллюстративное фото: Karl Tapales / Getty Images

Жителя Байконура подозревают в мошенничестве - мужчина покупал в местных магазинах продукты и предъявлял поддельные квитанции о переводе, сообщается на официальном сайте прокуратуры комплекса.

Таким образом, как считает следствие, мужчина "купил" товар на сумму более 100 тыс. тенге.

"Установлено, что в течение июля текущего года, злоумышленник выбирал необходимый ему товар в магазинах города Байконур, после чего доводил до продавца информацию о намерении оплатить товар распространенным в последнее время в городе способом - онлайн-переводом. Далее этот гражданин в присутствии продавца выполнял манипуляции в мобильном приложении, а затем предъявлял свой мобильный телефон с изображением ложной квитанции о якобы произведенной им оплате, похищая тем самым товар", - уточнили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено пять уголовных дел.

Стоит отметить, что их возбудили по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно положениям данной статьи, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033174-pyat-ugolovnyh-del-zaveli-na-zhitelya-baykonura-za-feykovye-onlayn-perevody/