Бизнесмен не захотел отдавать 310 млн тенге и оказался в тюрьме в Семее

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

В Семее отбывает наказание бизнесмен из Усть-Каменогорска, не заплативший более 300 млн тенге налогов. Об этом рассказали в ДУИС по области Абай, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 39-летний директор ТОО в Усть-Каменогорске в период с 2017 по 2020 годы в ходе ведения предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет вносил заведомо искаженные сведения о расходах и доходах предприятия, а именно занижал сумму НДС по счетам-фактурам, выписанным покупателям, тем самым нанес ущерб на сумму 310 млн тенге.

Допрошенный в ходе судебного следствия бизнесмен вину в предъявленном по ст.245 УК РК обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался.

Суд Усть-Каменогорска назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 года.

В настоящее время осужденный отбывает наказание в учреждении минимальной безопасности в Семее.

"Сотрудники учреждения с ним постоянно проводят беседы воспитательного характера, осужденный раскаивается в совершении преступления", - пояснил заместитель начальника учреждения №21 Дархан Бигазиев.

Наказание за уклонение от уплаты налога в Казахстане

Согласно ст.245 УК РК:

1. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

1) с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

2) группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033075-biznesmen-ne-zahotel-otdavat-310-mln-tenge-i-okazalsya-v-tyurme-v-semee/