Облаву на мужчину в забегаловке устроила полиция в ЗКО (видео)

Задержание подозреваемого. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Двух жителей Западно-Казахстанской области подозревают в разбойном нападении на 28-летнюю женщину. У потерпевшей забрали деньги, наушники и смартфоны, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

Как рассказали в полиции, 16 августа на 28-летнюю женщину было совершено разбойное нападение в Актобе. На следующий день, 17 августа, сотрудники ДП ЗКО и их коллеги из Актюбинской области задержали двух жителей ЗКО – граждан в возрасте 20-21 года (2002 и 2003 годов рождения).

Одного задержали в поселке Зачаганск, а второго – на территории Акжаикского района.

"Разбойники похитили у потерпевшей 2 тысячи долларов США (около 924 тыс. тенге по текущему курсу – прим. ред.), три телефона и наушники Air Pods. Похищенные деньги, один мобильник и наушники изъяты", – говорится в публикации.

По данному факту проводится расследование.

Добавим, что в статье 192 УК РК приводится определение разбою – это нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия.

Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032929-oblavu-na-muzhchinu-v-zabegalovke-ustroila-politsiya-zko-video/