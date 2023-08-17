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104 млн тенге пропали со счетов казахстанцев

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Деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

104 млн тенге пропали с личных счетов казахстанцев. Акмолинские полицейские задержали предполагаемого дроппера, обналичившего похищенные денежные средства, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По предварительной информации, на счету подозреваемого 25 интернет-афер практически во всех регионах страны, а ущерб составляет более 104 млн тенге.

На мошенническую схему в июле этого года попал и житель Кокшетау. В течение двух дней на телефон заявителя через WhatsApp поступали звонки с неизвестных номеров.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, первоначально узнали информацию об имеющихся банковских счетах, а затем всячески убеждали 64-летнего акмолинца, что их пытаются взломать.

Таким образом преступники получили необходимые сведения для совершения незаконных банковских операций.

На следующий день заявителю поступило уведомление о блокировании его банковского счета, а при проверке мобильного приложения мужчина узнал, что с депозитного и карточного счета снято более 11,8 млн тенге, еще 435 тысяч тенге бесследно исчезли со счета другого банка.

По показаниям потерпевшего, никаких сообщений, кодов или личных сведений он мошенникам не передавал и не следовал их инструкциям.

При расследовании уголовного дела полицейским удалось установить личность и местонахождение владельца одного из счетов, на который были переведены похищенные миллионы.

В результате проведенных мероприятий 24-летний предполагаемый дроппер был задержан в Уральске. Как выяснилось, парень специально приехал в Казахстан из России, чтобы обналичивать и переводить похищенные деньги другим членам преступной сети.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Наказание за мошенничество в Казахстане

В соответствии со ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032859-104-mln-tenge-propali-so-schetov-kazahstantsev/

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