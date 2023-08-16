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Подмешал наркотики на первом свидании: астанчанина задержали полицейские

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Женщина наливает кофе
Кофе. Иллюстративное фото: juanma hache/Getty Images

Знакомство двух молодых людей закончилось спайкингом в Астане - жительница столицы обратилась в полицию, где рассказала, что в ее кофе подсыпали наркотик, сообщается в новостном Telegram-канале МВД.

Потерпевшая написала заявление, в котором обвинила своего нового знакомого в том, что он подмешал в ее кофе наркотик при первой встрече.

Стражами порядка в ходе следственных действий было установлено, что потерпевшая и подозреваемый познакомились в Сети. Пара наметила встречу, чтобы продолжить общение.

По данным полиции, после чашечки кофе девушка не запомнила дальнейшие действия.

Стражами порядка по данному факту был задержан 33-летний астанчанин. Проводится расследование - назначены экспертизы.

"Встречаясь с малознакомыми людьми, позаботьтесь о том, чтобы ваши друзья или родственники знали с кем вы, где и в течение какого времени будете там находиться. Берегите себя и своих близких". - призвали полицейские.

Согласно Кембриджскому международному словарю, спайкинг – это явление, при котором злоумышленники тайно добавляют наркотики или сильнодействующие лекарственные препараты в напиток другого человека без его ведома. Часто это применяется с целью изнасилования или ограбления жертвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032629-podmeshal-narkotiki-na-pervom-svidanii-astanchanina-zaderzhali-politseyskie/

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