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30 лет независимости Казахстана

Гражданин Кыргызстана пытался въехать в Казахстан со 147 миллионами тенге

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Пропускной пункт на границе
Пропускной пункт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сотрудники кыргызской погранслужбы сообщили о задержании мужчины, который пытался провезти через границу в Казахстан 147 миллионов тенге, передает издание 24.kg.

Представители Погранслужбы ГКНБ сообщили, что пограничники КПП "Ак-Жол-автодорожный" пресекли вывоз крупной суммы денег через государственную границу Кыргызстана.

По их данным 28-летний Ж.Н. направлялся в Казахстан.

"Во время прохождения погранконтроля у мужчины была обнаружена в рюкзаке иностранная валюта – около 147 миллионов казахских тенге. Гражданин пытался провезти валюту без сопроводительных документов", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после оформления документов задержанный был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Запрет на вывоз иностранной валюты в Казахстане

Напомним, что в Казахстане в соответствии с указом главы государства "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" установлен запрет на вывоз:

  1. наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза;
  2. золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 гр. и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 гр.

При этом в Кодексе об административных правонарушениях РК существует статья 551, в которой установлено наказание за недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах.

Так, недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032611-grazhdanin-kyrgyzstana-pytalsya-vehat-v-kazahstan-so-147-millionami-tenge/

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