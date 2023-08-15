Полумиллиона тенге лишилась казахстанка, решив помочь сыну поступить на грант в алматинский вуз

Рукопожатие. Иллюстративное фото: pexels.com

В полицию Тараза обратилась женщина, которая заявила, что стала жертвой мошенника. Ей пообещали помочь с поступлением в вуз для ее сына, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным правоохранителей, заявление от потерпевшей полицейским Тараза поступило 11 августа. За помощью обратилась жительница села Туймекент.

"Женщина сообщила, что 28 июля этого года передала 500 000 тенге своему знакомому, который обещал помочь в поступлении ее сына на грант в один из престижных университетов Алматы", – рассказали представители МВД.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК “Мошенничество”.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего жителя Тараза.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину. Сейчас ведется следствие.

Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032594-polumilliona-tenge-lishilas-kazahstanka-reshiv-pomoch-synu-postupit-na-grant-v-almatinskiy-vuz/