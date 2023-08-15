Десятки скутеров пропали после сдачи их в аренду астанчанину: ущерб составил более 12 млн тенге

Скутеры. Фото: polisia.kz

Молодого астанчанина подозревают в присвоении 30 скутеров в Шымкенте – на этом он мог заработать более 10 млн тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Молодой житель столицы, заметив в интернете множество реклам по прокату мототранспорта, разработал преступный план по улучшению своего финансового состояния. Для реализации “бизнес-идеи” он приехал в Шымкент", – сообщили в МВД.

В публикации уточняется, что молодого парня подозревают в том, что он брал скутеры в аренду на пару месяцев, заплатив за это, а потом – продавал их или сбывал в ломбарды.

С заявлениями в полицию обратились 15 жертв.

"Злоупотребляя доверием арендодателей, подозреваемый присвоил 30 скутеров. Общая сумма ущерба – свыше 12 млн тенге. На сегодняшний день изъято девять скутеров. Задержанный взят под стражу", – рассказал старший следователь Динмухамед Баймахан.

Подозреваемого задержали, когда он пришел забрать мотороллер у очередной жертвы. В его отношении начали досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.

По словам Баймахана, некоторые байки проданы жителям и других регионов страны. На их установление и изъятие ориентированы оперативники криминальной полиции.

Согласно части 3 статьи 190 УК, Мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается:

ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Также следует конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032578-astanchanina-zapodozrili-v-prodazhe-chuzhih-skuterov-na-12-mln-tenge/