Казахстанка хотела устроить сына на госслужбу и отдала "сотруднику КНБ" 16 млн тенге

Задержанный. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Жительница Тараза обратилась с заявлением в полицию, в котором указала, что мужчина, представившись сотрудником КНБ, завладел ее деньгами в сумме около 16 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Горожанка рассказала, что мужчина арендовал у нее квартиру с 2022 по 2023 годы. Он представился сотрудником КНБ, проник в доверие и завладел ее деньгами под видом процентного займа.

"Вместе с тем он пообещал устроить ее сына на государственную службу и помочь с судебным разбирательством. Сумма причиненного ущерба составила 15 936 930 тенге", - отметили в ДП Жамбылской области.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество).

Стражи порядка задержали 26-летнего безработного жителя Тараза. Он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032529-kazahstanka-hotela-ustroit-syna-na-gossluzhbu-i-otdala-sotrudniku-knb-16-mln-tenge/