Лжечиновник вынуждал бизнесменов платить ему за мнимое покровительство в Астане (видео)

Задержание подозреваемого. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Астане задержали мужчину, который, по версии следствия, представлялся работником фискальных органов и принуждал бизнесменов платить ему за покровительство, сообщает Telegram-канал АФМ.

Подозреваемого задержали сотрудники Департамента собственной безопасности АФМ и столичного департамента экономических расследований.

Согласно материалам следствия, мужчина, представляясь сотрудником фискальных органов, требовал от предпринимателя 300 тысяч тенге за "покровительство", оказывая при этом моральное давление. Это подтверждено перепиской в мессенджере и аудиозаписями, говорится в сообщении АФМ.

Подозреваемого задержали с поличным при получении второй половины от требуемой суммы.

Сейчас по этому делу ведется следствие. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

Между тем в АФМ обратились к предпринимателям.

"Если вы столкнулись с фактами оказания на вас давления со стороны граждан, представляющихся сотрудниками фискальных и других органов, требующих дачи незаконного вознаграждения, убедительно просим незамедлительно обращаться в call-центр АФМ по телефону 1458", - говорится в сообщении агентства.

Справочно: согласно толковому словарю, слово "фискальный" означает "служащий интересам фиска, казны". К фискальным органам относятся налоговые службы, в Казахстане это Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (КГД).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032476-lzhechinovnik-vynuzhdal-biznesmenov-platit-emu-za-mnimoe-pokrovitelstvo-v-astane/