Кража 12 млн тенге из банкомата в Алматинской области попала на видео

Кража денег из банкомата. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Карасайском районе Алматинской области двое мужчин вскрыли банкомат и украли оттуда больше 12 млн тенге. Подозреваемых задержали, сообщает новостной Telegram-канал МВД Казахстана.

Как рассказали в полиции, 14 августа в 13:42 в УП Карасайского района обратилась гражданка А., заявившая, что около 08:00 неизвестные в медицинских масках, подобрав ключи, украли из банкомата в селе Алмалыбак 12,8 млн тенге.

Полицейские зарегистрировали дело по части 4 статьи 188 УК РК и задержали подозреваемых. Ими оказались жители Каскелена 1998 и 1999 годов рождения.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания.

"Вещественные доказательства в виде украденных денежных средств уже изъяты и приобщены к материалам дела. Проводятся необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок.

Лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", - проинформировали в полиции.

Наказание за кражу в Казахстане

В соответствии со ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032460-krazha-12-mln-tenge-iz-bankomata-v-almatinskoy-oblasti-popala-na-video/