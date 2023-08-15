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Кража 12 млн тенге из банкомата в Алматинской области попала на видео

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Кража денег из банкомата
Кража денег из банкомата. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Карасайском районе Алматинской области двое мужчин вскрыли банкомат и украли оттуда больше 12 млн тенге. Подозреваемых задержали, сообщает новостной Telegram-канал МВД Казахстана.

Как рассказали в полиции, 14 августа в 13:42 в УП Карасайского района обратилась гражданка А., заявившая, что около 08:00 неизвестные в медицинских масках, подобрав ключи, украли из банкомата в селе Алмалыбак 12,8 млн тенге.

Полицейские зарегистрировали дело по части 4 статьи 188 УК РК и задержали подозреваемых. Ими оказались жители Каскелена 1998 и 1999 годов рождения.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания.

"Вещественные доказательства в виде украденных денежных средств уже изъяты и приобщены к материалам дела. Проводятся необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок.

Лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", - проинформировали в полиции.

Наказание за кражу в Казахстане

В соответствии со ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Кража, совершенная: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Кража, совершенная: 

1) в крупном размере;  

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

4. Кража, совершенная: 

1) преступной группой; 

2) из нефтегазопровода; 

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032460-krazha-12-mln-tenge-iz-bankomata-v-almatinskoy-oblasti-popala-na-video/

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