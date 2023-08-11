Обещал иностранцам гражданство Казахстана: алматинца подозревают в мошенничестве

Фото подозреваемого: Polisia.kz

Жителя Алматы подозревают в мошенничестве - предполагается, что он обещал иностранцам получение гражданства РК, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По сведениям управления полиции Наурызбайского района, подозреваемый также обещал свою помощь в получении кредита.

За свои "услуги" фигурант получал от "клиентов" вознаграждение от 300 тысяч до 1 млн тенге.

Начальник управления полиции Наурызбайского района Мухамедали Сейсенулы прокомментировал ситуацию.

"В настоящее время в отношении гражданина А., 1990 года рождения, с официальным заявлением в наше подразделение обратились четыре человека. Уголовное дело зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК РК", - отметил он.

Сейчас по данному факту проводится расследование, стражи порядка не исключают, что пострадавших может быть больше.

"Вместе с тем, не исключая возможность причастия злоумышленника к другим эпизодам, призываем граждан, в случае его опознания, позвонить по следующим телефонам: 8-778-622-02-19 и 8-747-699-70-00", - призвал начальник районной полиции.

Также было опубликовано фото подозреваемого.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032115-obeschal-inostrantsam-grazhdanstvo-kazahstana-almatintsa-podozrevayut-v-moshennichestve/