Ворвались в дом в масках: трех иностранцев заподозрили в нападении на алматинку
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Полицейские Алматы задержали трех граждан Таджикистана, которых подозревают в разбойном нападении на жительницу южной столицы, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.
По версии следствия, утром мужчины, закрыв лицо масками и головными уборами, ворвались в квартиру казахстанки и, угрожая расправой, отобрали у нее золотые изделия и дорогой мобильный телефон.
"В одном из нападавших девушка узнала знакомого своей матери. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Это граждане Таджикистана, 1995, 1996 и 1992 годов рождения.
Оперативным путем установлено, что к месту преступления злоумышленники приехали на автомашине Lada Priora. Награбленное изъято и приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Задержанные арестованы", – рассказал подробности глава управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
Следствие не исключает причастность к разбойному нападению других фигурантов. Их личности устанавливаются, принимаются меры к задержанию, добавили в полиции.
Наказание за разбой в Казахстане
В соответствии со статьей 192 УК РК:
1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
2. Разбой, совершенный:
- группой лиц по предварительному сговору;
- с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
- с причинением тяжкого вреда здоровью, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
3. Разбой, совершенный:
- с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;
- с целью хищения имущества в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
- преступной группой;
- в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032092-vorvalis-v-dom-v-maskah-treh-inostrantsev-zapodozrili-v-napadenii-na-almatinku/