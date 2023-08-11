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30 лет независимости Казахстана

Ворвались в дом в масках: трех иностранцев заподозрили в нападении на алматинку

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Задержание мужчин
Задержание. Иллюстративное фото: polisia.kz

Полицейские Алматы задержали трех граждан Таджикистана, которых подозревают в разбойном нападении на жительницу южной столицы, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, утром мужчины, закрыв лицо масками и головными уборами, ворвались в квартиру казахстанки и, угрожая расправой, отобрали у нее золотые изделия и дорогой мобильный телефон.

"В одном из нападавших девушка узнала знакомого своей матери. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Это граждане Таджикистана, 1995, 1996 и 1992 годов рождения.

Оперативным путем установлено, что к месту преступления злоумышленники приехали на автомашине Lada Priora. Награбленное изъято и приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Задержанные арестованы", – рассказал подробности глава управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Следствие не исключает причастность к разбойному нападению других фигурантов. Их личности устанавливаются, принимаются меры к задержанию, добавили в полиции.

Подозреваемые
Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Наказание за разбой в Казахстане

В соответствии со статьей 192 УК РК:

1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

2. Разбой, совершенный:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
  • с причинением тяжкого вреда здоровью, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Разбой, совершенный:

  • с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;
  • с целью хищения имущества в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032092-vorvalis-v-dom-v-maskah-treh-inostrantsev-zapodozrili-v-napadenii-na-almatinku/

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