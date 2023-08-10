Видео со свадебного тоя на юге Казахстана заинтересовало полицейских

Свадебный кортеж. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Видео со свадебного тоя в Туркестанской области привлекло внимание полицейских. Одного из водителей кортежа уже привлекли к административной ответственности, передает новостной Telegram-канал МВД РК.

Как рассказали в ведомстве, в ходе мониторинга соцсетей было выявлено видео со свадебным кортежем, который нарушил ПДД. Так, на авто были незаконно установлены световые сигналы красно-синего цвета, а также отсутствовали государственные номерные знаки.

"Установлено, что правонарушение имело место в Казыгуртском районе. Сотрудники местной полицейской службы установили автомобиль "ВАЗ-21015", а в отношении водителя, который признал свою вину, составили административные протоколы по ч.2 ст.590, ч.2 ст.603 и ч.1 ст.601 КоАП РК. Авто водворено на штрафстоянку", - рассказали в МВД.

Кроме того, добавили в ведомстве, установлена личность жителя Шымкента, управлявшего автомобилем Lada Granta. Стражами порядка ведется его розыск.

Добавим, что согласно ч.2 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (34 500 тенге).

А в соответствии с ч.2 ст.603 КоАП РК установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) влечет штраф на физических лиц в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей (86 250 тенге).

На основании ч.1 ст.601 КоАП РК несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей (10 350 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031945-video-so-svadebnogo-toya-na-yuge-kazahstana-zainteresovalo-politseyskih/