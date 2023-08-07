Высунулся из люка с флагом Казахстана: водителя и пассажира внедорожника наказали в области Абай (видео)

Нарушители ПДД. Кадр из видео: instagram.com/oo_osa_semey__vko/

Двух человек привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД - на видео попало, как пассажир высунулся из люка с флагом РК, сообщается в официальном Telegram-канале ДП области Абай.

На опубликованном в Сети ролике запечатлен молодой человек с флагом Казахстана, который вылез из люка автомобиля, следующего на скорости по подвесному мосту.

Стражи порядка установили личность водителя.

23-летний водитель автомобиля марки Hyundai Palisade привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 593 КоАП РК за несоблюдение правил перевозки пассажиров.

Кроме того, пассажир данного внедорожника также привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 615 КоАП РК за невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения.

Отметим, согласно части 1 статьи 615 КоАП РК, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей.

А согласно части 2 статьи 593, несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031550-vysunulsya-iz-lyuka-s-flagom-kazahstana-voditelya-i-passazhira-vnedorozhnika-nakazali-v-oblasti-abay-video/