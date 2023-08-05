Влюблялись в "Никиту" и отправляли интимные фото: россиянку задержали за шантаж астанчанок

Иллюстративное фото: pexels.com

Россиянку задержали в Астане – девушку заподозрили в том, что она под видом привлекательного парня по имени Никита обманывала жительниц Астаны в соцсетях, об этом сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz.

По версии полицейских, россиянка под видом мужчины в соцсетях знакомилась с астанчанками, выпрашивала интимные фото у девушек, а потом, угрожая слить их в Сеть, требовала деньги.

"Установлено, что 26-летняя девушка в соцсети создала поддельный профиль под ником “Никита”, влюбляла в себя женщин и выманивала у них деньги. В ходе романтической переписки под видом мужчины, она входила в доверие к подписчицам.

Получив от них фотографии интимного характера, мошенница грозилась слить их в Сеть. За нераспространение личных фотографий женщины отдавали ей деньги", – рассказали в полиции.

Так, в полицию обратилась 31-летняя астанчанка, которая перевела обманщице 130 тысяч тенге.

Между тем полицейские уже установили, что гражданка России, ранее судимая за аналогичные преступления, причастна к пяти фактам мошенничества на территории столицы.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК. Иностранка арестована и содержится в исправительном учреждении. Полицейские просят граждан с осторожностью относиться к сетевым знакомствам", – говорится в сообщении МВД.

Напомним, похожая ситуация произошла в Петропавловске – в марте прошлого года несколько молодых людей обратились в полицию с заявлениями об интернет-мошенничестве. На уловку они попали, знакомясь в соцсети с привлекательной девушкой. После непродолжительной переписки виртуальная знакомая просила дать денег взаймы. Перечисленные суммы варьировались от 13 до 316 тысяч тенге.

Полицейские выяснили, что страница фейковая. Имя ее автор выбрал случайное, фото нашел в интернете. Оперативники вычислили подозреваемого, им оказался 16-летний школьник из Петропавловска.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031365-vlyublyalis-v-nikitu-i-otpravlyali-intimnye-foto-rossiyanku-zaderzhali-za-shantazh-astanchanok/