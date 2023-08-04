Блогера Токбергена Абиева отправили в колонию за вымогательство

Токберген Абиев. Кадр из видео: Youtube / TokbergenAbiyev-news

В столице сегодня вынесли приговор журналисту и блогеру Токбергену Абиеву. Его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает Facebook-страница пресс-службы суда Астаны.

Как рассказали в суде, Абиева обвиняли в том, что с июня 2020 года публиковал на своем YouTube-канале ролики со сведениями, не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию ТОО.

"7 декабря на требования юриста ТОО удалить все видеоролики Абиев Т. потребовал денежные средства в сумме 50 млн тенге за удаление видеороликов с видеохостинга YouTube и под угрозой распространения сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что вина блогера доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, переписками в телефоне, видеозаписями с камер наблюдения, актами экспертиз, вещественными доказательствами.

Дело рассматривал суд присяжных. В итоге Абиева признан виновным по статье 194 УК РК и осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие у подсудимого малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, о задержании Абиева стало известно в январе 2023 года. Сообщалось, что блогер был задержан после получения 50 миллионов.

В Антикоре сообщали, что Абиев зарегистрировал частное юридическое лицо ТОО "Департамент по борьбе с коррупцией".

"Представляясь руководителем организации и создавая образ представителя власти, требовал от предпринимателей и должностных лиц госорганов совершения действий в его личных интересах, а также предоставления информации и материалов в нарушение установленного законом порядка

Преследуя исключительно корыстные мотивы, Абиев за денежные вознаграждения выдавал физическим лицам служебные удостоверения работника своей организации, вводя их в заблуждение о якобы предоставляемом им статусе представителя власти", – сообщали в ведомстве.

Добавим, что мужчина уже имеет судимость - в 2018 году Токбергена Абиева осудили в Актау. Его признали виновными по части 2 статьи 130 УК РК "Оскорбление" и приговорили к одному году тюрьмы.

Поводом стало скандальное видео, на котором можно было увидеть мужчин в сауне, принимающих сотрудников в ряды "борцов с коррупцией" и выдающих тут же, в бане, "корочки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031346-blogera-tokbergena-abieva-otpravili-v-koloniyu-za-vymogatelstvo/