Блогера Токбергена Абиева задержали по подозрению в вымогательстве (видео)

Токберген Абиев. Кадр из видео: Youtube / TokbergenAbiyev-news

Представители Антикора сообщили о задержании Токбергена Абиева, который, как утверждает следствие, мог вымогать крупные суммы денег у предпринимателей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы РК.

"Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина Абиева Т., подозреваемого в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений и за удаление несоответствующих действительности видеопубликаций на своем YouTube-канале", – говорится в сообщении Антикора.

Отмечается, что 14 декабря Абиев был задержан после получения 50 миллионов тенге и с санкции суда взят под стражу сроком на 2 месяца.

Помимо, как установили правоохранители, Абиев, с целью введения в заблуждение работников госорганов и граждан, зарегистрировал частное юридическое лицо ТОО "Департамент по борьбе с коррупцией".

"Представляясь руководителем указанной организации, тем самым создавая образ представителя власти, Абиев требовал от предпринимателей и должностных лиц госорганов совершения действий в его личных интересах, а также предоставления информации и материалов в нарушение установленного законом порядка

Преследуя исключительно корыстные мотивы, Абиев за денежные вознаграждения выдавал физическим лицам служебные удостоверения работника своей организации, вводя их в заблуждение о якобы предоставляемом им статусе представителя власти", – заявили представители ведомства.

При этом подчеркивается, что деятельность Абиева никак не связана с работой правоохранительных органов.

На данный момент проверяется информация о причастности Абиева к другим аналогичным преступлениям. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В 2018 году сообщалось, что Токбергена Абиева осудили в Актау. Его признали виновными по части 2 статьи 130 УК РК "Оскорбление" и приговорили к одному году тюрьмы.

Поводом стало скандальное видео, на котором можно было увидеть мужчин в сауне, принимающих сотрудников в ряды "борцов с коррупцией" и выдающих тут же, в бане, "корочки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004675-blogera-tokbergena-abieva-zaderzhali-po-podozreniyu-v-vymogatelstve/